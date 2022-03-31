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Питерец.ру » Общество » Газ почти не подорожает

Газ почти не подорожает

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Что будет с внутренними ценами на российский газ?

«Газпром» поставляет «голубое топливо» за рубеж и внутри страны. Цены на газ в последнее время серьезно повысились. В связи с этим возникает вопрос: «Поднимется ли эта стоимость внутри страны?»

Эксперты уверены, что для обычных граждан газ не подорожает. Если это повышение все же и произойдет, то окажется незначительным. Газ может подняться в цене лишь на несколько процентов.

Стоимость топлива регулирует государство. Для физических лиц она устанавливается ниже, для предприятий – выше. Так что петербуржцам не стоит опасаться по поводу повышения цены.

Газ – это важный социальный продукт. Власти не допустят ситуацию, чтобы гражданам он поставлялся по рыночной стоимости. Это недружественные страны столкнутся здесь с рядом сложностей. Для россиян же проблем с газом не будет никаких.

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