Газ почти не подорожает

«Газпром» поставляет «голубое топливо» за рубеж и внутри страны. Цены на газ в последнее время серьезно повысились. В связи с этим возникает вопрос: «Поднимется ли эта стоимость внутри страны?»

Эксперты уверены, что для обычных граждан газ не подорожает. Если это повышение все же и произойдет, то окажется незначительным. Газ может подняться в цене лишь на несколько процентов.

Стоимость топлива регулирует государство. Для физических лиц она устанавливается ниже, для предприятий – выше. Так что петербуржцам не стоит опасаться по поводу повышения цены.

Газ – это важный социальный продукт. Власти не допустят ситуацию, чтобы гражданам он поставлялся по рыночной стоимости. Это недружественные страны столкнутся здесь с рядом сложностей. Для россиян же проблем с газом не будет никаких.