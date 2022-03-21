Пандемия еще не завершена

Александр Гинцбург обратил внимание, что пандемия еще не закончилась. В некоторых странах даже начинается новая волна заболеваемости. Ну а в нашей стране пока продолжается старая. Однако даже она ежедневно уносит по 400 жизней. Нет никакого другого заболевания, от которого бы умирало столько людей.

К словам Гинцбурга следует отнестись очень серьезно. В стране каждые сутки выявляется около 30 тыс. новых случаев заражения. За все время пандемии в России переболело 17,5 млн человек.

«Питерец.ру» отмечает, что обстановка в Северной столице начинает нормализовываться. Количество заболевших устойчиво снижается. Однако городские власти не спешат отменять масочный режим. В Петербурге пока не собираются следовать примеру Москвы, где данное ограничение было снято.