Вопрос импортозамещения стал очень актуален в последние годы. Работа в данном направлении началась еще в 2014 году, когда прибегнул к тактике санкций. Сейчас эта проблема стоит еще более остро, поскольку нашей стране объявили экономическую войну.

В Северной столице достигли серьезных результатов в сфере производства лекарств. Здесь выпускают 427 международных препаратов, причем 198 из них являются жизненно необходимыми.

Так что Петербург обладает высоким потенциалом для создания лекарств и медизделий. По словам Александра Беглова, процесс импортозамещения будет ускорен. Это необходимо, чтобы обеспечить препаратами народы России и Белоруссии.

«Питерец.ру» отмечает, что это очень важное решение. Запад настолько принципиален в своей приверженности «правильным ценностям» и «гуманистическим идеалам», что запросто может лишить наши народы важных лекарств.