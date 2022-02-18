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Питерец.ру » Общество » Что с сертификатами по антителам

Что с сертификатами по антителам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
irk.ru
В Петербурге начнут выдавать сертификаты о наличии антител к ковиду

Специалисты уже не раз поднимали вопрос относительно уровня антител к коронавирусу. Люди, у которых имеется определенный уровень антител, могут не проходить вакцинацию. Им будет выдан соответствующий сертификат сроком на полгода. Для получения такого QR-кода необходимо сдать текст на антитела.

Процедура получения этих сертификатов начнет действовать в Петербурге с 21 февраля. Человек сможет оформить этот документ, если уровень его антител окажется выше референтного значения. В случае успешного результата анализа QR-код автоматически отобразится в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом заявил глава Горкомздрава Дмитрий Лисовец.

«Питерец.ру» считает, что это очень важный шаг в борьбе с заболеваемостью. Некоторые ученые считают, что прививка, сделанная человеку с высоким содержанием антител, может привести к ухудшению ситуации. Так что этот анализ и возможность оформить соответствующий сертификат является крайне важным шагом.

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