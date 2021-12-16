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Специалисты Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии определили факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Специалисты Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии определили факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19

Лабораторная служба Хеликс и Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова объявили финальные результаты Всероссийского исследования «Отклик», организованного с целью мониторинга уровня специфических антител (IgG) у людей, перенесших COVID-19 различной степени тяжести, в том числе в бессимптомной форме. Полученные данные помогут разработке методических рекомендаций для определения объема мероприятий по диспансерному наблюдению больных, перенесших COVID-19, а также, в совокупности с данными других исследований, позволят определять сроки и очередность вакцинации или ревакцинации переболевших пациентов.

В исследовании приняли участие 1421 человек – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет, перенесшие COVID-19 в легкой, бессимптомной, а также среднетяжелой или тяжелой форме. В исследовании представлен анализ динамики уровня антител IgG на протяжении 180 суток.

Формирование выборки пациентов, которые были включены в исследование, происходило в период с 2020 по 2021 год. Амбулаторные пациенты (1205 человек) с бессимптомной и легкой формой заболевания включались в исследование Лабораторной службой Хеликс. Также в исследовании участвовали 216 пациентов, включенных в него в период стационарного лечения в клиниках Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова со среднетяжелой и тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Оценка концентрации специфических антител проводилась на основе результатов, полученных в Лабораторных комплексах Компании Хеликс с помощью тест-системы компании DiaSorin (Италия) на оборудовании того же производителя – LIAISON XL. Чувствительность тест-системы составляет более 97%, а специфичность – более 98%.

Основные выводы исследования:

  • При легких формах заболевания динамика выработки антител в раннем и отдаленном периодах зависит от пола и возраста. Так, у женщин старшей возрастной группы отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У лиц, перенесших COVID-19 среднетяжелой и тяжелой степени тяжести, пол не влияет на выработку антител, но у пожилых пациентов сохраняется тенденция к более высокому уровню иммуноглобулинов по сравнению с молодыми.
  • Тяжесть течения COVID-19 и объем поражения легочной ткани напрямую влияют на уровень иммуноглобулинов класса G: чем тяжелее форма заболевания, тем больше вырабатывается иммуноглобулинов. В соответствии с этим факторы, определяющие более тяжелое течение заболевания – ожирение, нарастание С-реактивного белка, количество дней лихорадки и кислородотерапии – также приводят к более высокой выработке антител.
  • Установлено, что применение гормональной противовоспалительной терапии (глюкокортикоидов) в лечении среднетяжелых и тяжелых форм COVID-19 способствует дозозависимому увеличению уровня иммуноглобулинов класса G у пациентов (чем больше доза глюкокортикоидов – тем выше уровень IgG). При этом глюкокортикоиды имеют независимое стимулирующее действие на иммунный ответ, поскольку пациенты, получающие глюкокортикоиды, имеют более высокий уровень антител в отдаленном периоде по сравнению с пациентами с идентичной тяжестью состояния и объемом поражения легких, но не получающими глюкокортикоидной терапии (данный феномен отмечен при коронавирусной пневмонии с объемом поражения КТ-2).

В практических рекомендациях следует отметить следующие позиции:

  • Для молодых мужчин, перенесших COVID-19 в легкой/бессимптомной форме, которые характеризуются значимым снижением IgG к SARS-CoV-2, через 180 дней после инфекции необходимо рассмотреть вопрос определения показаний к их вакцинации.
  • Когорта мужчин и молодых женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию среднетяжелого/тяжелого течения, требует продленных (>180 суток) иммунологических исследований в сопоставлении с эпидемиологическими и клиническими данными.
  • Пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию среднетяжелого/тяжелого течения и получавшие в схеме лечения глюкокортикоиды, имеют минимальный риск повторного заражения в течение 180 суток и ранее 180-х суток не нуждаются в контрольных исследованиях IgG.

В дальнейшем исследовательский проект «Отклик» будет расширен до многолетнего комплексного наблюдения за обследованной группой лиц с оценкой значимости выявляемых особенностей иммунного ответа и других клинически значимых последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

«Совместный проект Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии – одно из первых, наиболее масштабных и продолжительных исследований гуморального иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции. Зарубежные и отечественные исследования по изучению иммунитета к COVID-19 в основном проводятся у пациентов, получающих стационарное лечение и перенесших заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме. Информации о состоянии гуморального иммунитета у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме, пока недостаточно. Поэтому выводы и практические рекомендации проекта «Отклик», безусловно, внесут значимый вклад в изучение новой глобальной проблемы и борьбу с пандемией», – отметил Юрий Андрейчук, Генеральный директор Лабораторной службы Хеликс.

По материалам первого этапа исследовательского проекта «Отклик» опубликована статья в научно- теоретическом журнале «Вестник Российской академии медицинских наук», индексируемом в системах «Российский индекс научного цитирования», Scopus, Embase, EBSCO и других. В дальнейшем в научно-медицинских изданиях будут опубликованы итоги проекта.

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