Думают, что переболели

Непривитый гражданин сталкивается с рядом объективных сложностей. Отсутствие QR-кода, свидетельствующего о вакцинации или перенесенном заболевании, накладывает определенные ограничения. Человек не сможет посещать некоторые места, а в каких-то случаях даже будет отстранен от работы.

При этом непривитые все же надеются получить противоковидный сертификат. По данным «Питерец.ру», треть таких граждан считает, что они переболели коронавирусом. Эти люди намерены сдать анализ на количество антител к ковиду. Напоминаем, что неофициально переболевшие имеют право на получение Кью-Ар кода при достаточном уровне антител к вирусу.

Опрос показал, что 31% непривитых планируют обращаться за получением сертификата. 45% заявляют, что этот QR-код им не нужен. 24% граждан так и не смогли определиться, собираются его оформлять или нет.