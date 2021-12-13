Права неофициально переболевших соблюдены!

Многие петербуржцы были возмущены позицией петербургского Роспотребнадзора, когда в этом ведомстве отказались выдавать сертификаты людям, которые неофициально переболели ковидом. Это вызывало немалые вопросы в обществе.

Однако дискуссия на эту тему продолжалась на более высоком уровне. В результате было принято логичное решение. С января 2022 года начнут выдавать Кью-Ар коды людям, которые перенесли covid-19 без обращения в медицинское учреждение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Теперь петербуржцы, переболевшие ковидом неофициально, должны будут сдать тест на наличие антител к вирусу. Если этих антител окажется в достаточном количестве, то человек сможет получить антиковидный QR-код.

«Питерец.ру» отмечает, что власти пришли к логичному умозаключению и приняли разумное решение. Теперь у всех людей, переболевших ковидом, будут равные права.