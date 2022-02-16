Иммунитет 100%?

Замглавы Горкомздрава Андрей Сарана заявил, что в городе на Неве достигнут показатель в 100% иммунитета к ковиду. Хочется ответить на это словами киногероя генерала Иволгина: «Ну, вы, блин, даете!»

То есть иммунитет вроде бы как получается полным. Ну и город должен быть защищен от болезни. Или же иммунитет это так… Эфемерный показатель, гуляющий сам по себе… Он вроде бы есть, но вроде бы его и нет. Показатели есть, но от них ни холодно, ни жарко. Статистика по иммунитету сама по себе, количество заболевших само по себе. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Конечно, шутить по поводу ковида не стоит. Это кощунство, ведь много людей заболевает, некоторые и вовсе умирают. Только вот непонятно: «Неужели представители Горкомздрава сами не видят всю эту издевательскую трагикомичность ситуации?» К чему называть эти цифры и хвалиться ими, словно советские чиновники, выполнившие пятилетку раньше срока?

«Питерец.ру» уже не знает, как на это все реагировать. Потому никак реагировать и не будем. Что называется, ноу коммент…