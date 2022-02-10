Это иммунитет?

Однажды я спросил у своего знакомого, как тот относится к вакцинации. Это человек ответил, что положительно. Но его дальнейшее высказывание меня поразило. Но вопрос, вакцинировался ли он от ковида, этот гражданин ответил: «А такая вакцинация разве проходит?»

В этом риторическом вопросе сквозила ирония, издевка и даже насмешка. При этом человек обозначил четкую проблему: «Можем ли мы назвать вакцинацией ту прививочную кампанию, которая проходит?» Вакцина приводит к формированию иммунитета. У нас же таковой получается только на словах.

Люди все равно болеют, заражаются вирусом. На днях госпитализировали Владимира Жириновского. Он что не прививался? Судя по его высказываниям, он делал это неоднократно. Ну и вакцина там была, без сомнения, самая качественная.

Так к какому иммунитету приводит прививка? Что-то она дает, но не защищает от ковида. Так какая же тогда это вакцинация?! Все эти слова, что привитые люди переносят болезнь легче, ничего не стоят. Это высказывания условного Васи Пупкина и не более того, пусть даже этот Пупкин является каким-то там специалистом. На каком основании мы должны этому верить?

Например, иммунолог Владислав Жемчугов утверждает, что сформированный иммунитет от «дельты» не защитит от «омикрона». Конечно, это тоже всего лишь мнение. Но, глядя на происходящее, почему-то больше доверия вызывают слова Жемчугова, а не официальные заверения Голиковой, Поповой, Гинцбурга и других.

Я не призываю отказываться от прививок. Любая категоричность может сыграть с человеком злую шутку. «Питерец.ру» лишь показывает, что у людей есть объективные причины для сомнений.