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Питерец.ру » Общество » Болеют даже руководители

Болеют даже руководители

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Главы регионов тоже заболевают ковидом

«Питерец.ру» отмечает, что новая волна covid-19 не щадит никого. Заболевают не только обычные люди. На этот раз не могут уберечься от болезни даже руководители высокого ранга. За этот период переболели больше половины глав регионов. При этом некоторые руководители заразились ковидом повторно. За последний месяц вирус был выявлен у каждого седьмого губернатора.

В число тех, кто вообще не болел ковидом, входит глава Петербурга Александр Беглов. Компанию ему составили Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Рамзан Кадыров, Руслан Минниханов и Сергей Аксенов. Так что главы Москвы, Подмосковья, Чечни, Татарстана и Крыма тоже оказались среди «неуязвимых».

Хочется верить, что эффективное лекарство против коронавируса будет наконец-то изобретено. Это не дело, когда вакцинированным людям любого ранга приходится уповать на банальное везение. Одни заболевают, другие – нет. Почему так происходит, никто толком не объясняет.

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