ента новостей

14:34
В центре Петербурга т аксист изнасиловал пассажирку
14:25
В Петербурге сотрудники полиции исполнили мечту 7-летнего мальчика
11:51
В Петербурге полицейскими раскрыт квартирный грабеж
10:15
Умерла жена Полтавченко
09:31
Кто в Госсовете?
19:41
В Петербурге готовят профессионалов будущего
15:27
В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан
15:21
Марк Николаев взял «золото» на Кубке Сальникова
11:10
В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов
11:05
В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут
10:34
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера почти 2,2 миллионов рублей
10:17
В Красногвардейском районе задержан автоугонщик
09:01
Виноват климат
08:41
Что с промышленностью?
23:04
Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял
11:35
В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану
11:17
В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН
10:57
В Петербурге лжесантехники «развели» пенсионерку
08:31
Они все равно рыбачат
08:02
Нужно ли запрещать «Наруто»?
18:41
Погас Вечный огонь
17:36
Вирус стал заразнее
09:18
Безработица снизилась
08:56
Что с турпотоком?
13:19
Выставка художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко «Каждый сад говорит о любви»
13:08
Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района
11:46
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи
08:21
Петербург превратили в село
07:50
О чем спрашивали Путина?
19:29
Студентов Петербурга приглашают принять участие в молодежном треке конкурса «Мастера гостеприимства»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Кто в Госсовете?

Кто в Госсовете?

0
64
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Путин определился с составом Государственного совета

Госсовет РФ считается достаточно важной структурой, куда входят основные руководители страны. Владимир Путин определил состав этого органа. В данную структуру вошло более ста человек. Это руководители регионов, полномочные представители, главы фракций парламента, спикеры Госдумы и Совета Федерации.

Естественно, что членство в Госсовете имеет глава Петербурга Александр Беглов. Кстати, Александр Дмитриевич входит в состав президиума Госсовета. Это подчеркивает важную роль фигуры губернатора Петербурга.

Госсовет был создан в 1991 году. Однако в 1993 году эту структуру упразднили. В 2000 году президент Путин опять возродил Госсовет. В 2020 году статус этого органа был закреплен и в поправках к Конституции.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-02-2020, 08:30
Путин и Беглов встретились в Петербурге
30-04-2016, 07:33
Путин о законодательных поправках
31-01-2020, 07:36
Беглов об уровне преступности
8-10-2018, 11:21
Беглов о выборах
30-07-2016, 10:15
Путин поздравит моряков
3-10-2018, 20:44
Беглов сменит Полтавченко в статусе исполняющего обязанности губернатора

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
696
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
744
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 572
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 967
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх