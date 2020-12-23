Кто в Госсовете?

Госсовет РФ считается достаточно важной структурой, куда входят основные руководители страны. Владимир Путин определил состав этого органа. В данную структуру вошло более ста человек. Это руководители регионов, полномочные представители, главы фракций парламента, спикеры Госдумы и Совета Федерации.

Естественно, что членство в Госсовете имеет глава Петербурга Александр Беглов. Кстати, Александр Дмитриевич входит в состав президиума Госсовета. Это подчеркивает важную роль фигуры губернатора Петербурга.

Госсовет был создан в 1991 году. Однако в 1993 году эту структуру упразднили. В 2000 году президент Путин опять возродил Госсовет. В 2020 году статус этого органа был закреплен и в поправках к Конституции.