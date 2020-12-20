Вирус стал заразнее

«Питерец.ру» сообщает, что в некоторых странах обнаружена новая мутация коронавируса. Этот штамм был выявлен в Дании, Нидерландах и Австралии. Его также обнаружили в ЮАР.

По данным ВОЗ, этот вирус распространяется гораздо быстрее, чем другие разновидности covid. Его заразность на 70% выше, чем у других коронавирусов. При этом вирус не стал опаснее в плане смертности. Эксперты в Южной Африке считают, что причин для паники нет. Ситуация с новым штаммом вируса стали изучать и в Европе.

Как реагировать на подобные сообщения? Жителям Петербурга (как и всем людям вообще) необходимо быть в курсе происходящего. Но поддаваться панике и страху не стоит. Мы живем в то время, когда в мире появляется множество болезней. Это данность, которую нужно учитывать.