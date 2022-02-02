ента новостей

12:39
В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат
11:31
В Ленобласти избили и изнасиловали пожилую женщину
11:17
В Ленобласти двое с ножом забрал смартфон у пенсионера
11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
11:06
В Ленобласти ограбили пенстонерку
11:06
«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге
10:45
Пострадавшая от стихийного бедствия Тонга закрывается после выявления случаев COVID-19
10:40
Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19
10:27
А людей когда будут защищать?
10:27
По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются
09:30
Уйдут на дополнительные каникулы
08:59
Вирус перестал проникать в легкие
18:56
Как Катар превратился из регионального изгоя в ключевого союзника Байдена
18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
11:23
В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника
10:20
Даже больничные дистанционно
09:37
Омикрон наступает на детей
08:59
Старшеклассники уйдут на дистант
16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
12:04
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение
11:59
У нас дешевый бензин
10:45
Серджио Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
10:42
Священник убит боевиками в Пакистане
10:40
Ким Чен Ын хочет, чтобы мир знал, что он все еще важен
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат

В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление региона.

До 20 февраля все дополнительные образовательные программы в школах, организациях допобразования и домах культуры Ленинградской области переводятся в дистанционный формат. Также на этот срок запрещаются детские массовые и спортивные массовые мероприятия для детей.

Кроме того, теперь посетителей до 18 лет теперь не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. Исключения предоставляются для организованных групп, в которых все дети — из одного класса, а также если ребенок идет вместе с семьей.

До 20 февраля физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться только на открытом воздухе. В «красной» и «желтой» зоне – их численность по-прежнему ограничена до 500 человек, а в «зеленой» — до 1000. Также до 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий, в том числе мероприятий, организованным региональными или муниципальными органами власти.

Постановление вступило в силу с 1 февраля.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-08-2020, 07:53
Уличные мероприятия возвращаются
7-11-2020, 08:58
Вузы перейдут на дистанционку?
6-11-2021, 09:34
Школьники вернутся
27-01-2016, 09:49
Вынужденные каникулы
13-07-2020, 10:54
В Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры
6-11-2021, 10:23
Ковидные каникулы завершаются

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
144
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
577
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
203
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
Наверх