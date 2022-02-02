В Ленобласти допобразование переводится в дистанционный формат

До 20 февраля все дополнительные образовательные программы в школах, организациях допобразования и домах культуры Ленинградской области переводятся в дистанционный формат. Также на этот срок запрещаются детские массовые и спортивные массовые мероприятия для детей.

Кроме того, теперь посетителей до 18 лет теперь не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. Исключения предоставляются для организованных групп, в которых все дети — из одного класса, а также если ребенок идет вместе с семьей.

До 20 февраля физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться только на открытом воздухе. В «красной» и «желтой» зоне – их численность по-прежнему ограничена до 500 человек, а в «зеленой» — до 1000. Также до 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий, в том числе мероприятий, организованным региональными или муниципальными органами власти.

Постановление вступило в силу с 1 февраля.