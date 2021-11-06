Школьники вернутся

«Питерец.ру» сообщает, что с понедельника школьники Северной столицы должны будут вернуться за парты. Обучение возобновится в очном формате. Вопрос с дистанционкой и продлением каникул не рассматривается. Об этом сообщили в городском комитете по образованию. Если же дистанционный формат все же будет введен, соответствующая информация появится на официальных источниках.

Ранее губернатор Беглов говорил, что многое зависит от темпов распространения инфекции. Если ситуация не улучшится, то дистанционный формат возможен. Как видим, все не так плохо. Сейчас Петербург не входит в число регионов, где обстановка стала хуже. Поэтому очный формат обучения логичен. К тому же всеобщей дистанционки в городе не было. В этом режиме обучались отдельные классы. Скорее всего, такая же стратегия продолжится и во второй четверти.