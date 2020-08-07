Уличные мероприятия возвращаются

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице с 8 августа возобновятся мероприятия под открытым небом. Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение. Теперь в Петербург вернутся спортивные и культурные развлечения, а также прочие зрелища. При этом зрители должны будут носить маски и находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Помимо этого, в городе будут разрешены парки аттракционов. Однако их работникам и посетителям тоже потребуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Причем численность работников не должна превышать половину штата. Маски можно будет сниматься во время нахождения на аттракционе. В общем ограничения, вызванные коронавирусом, постепенно снимаются.