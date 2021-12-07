ента новостей

08:49
Вирус стал вакциной?
17:31
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге
14:19
Китай хочет вернуться к нулевому показателю заболеваемости Covid
14:00
Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com
12:57
Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19
12:54
Выставка «Белые сны»
12:47
Выставка «Притяжение Арктики»
12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
12:35
В Мурино тушили пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома
12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
12:15
В Ленобласти задержали наркокурьера
12:11
В Ленобласти огнеборцы спасли из огня двух пенсионерок
09:04
Подарки – это святое!
08:37
Вместо процентов потеря денег
08:10
Не остекляй балкон, а то ответишь!
22:53
Выставка «Чаепитие с фламинго»
13:04
В Ленобласти задержали пиромана
12:51
В Италии мужчина использовал поддельную силиконовую руку, чтобы получить сертификат о вакцинации
12:42
В Норвегии зафиксировали самую массовую вспышку штамма Omicron
12:29
В Петербурге полицейскими задержан профессиональный "домушник"
09:54
Как накопить на пенсию?
09:32
Они находятся ниже бедности
09:15
Молочка подорожает
22:29
Фестиваль пространственных и временных искусств «РОТОНДА»
22:22
Премьер-министр Пакистана назвал массовые убийства «днем позора» страны
22:19
Флойд Мейвейзер прилетит в Санкт-Петербург
22:16
Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы
15:26
В Петербурге задержали «автоугонщиков»
15:23
в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти
15:14
Немецкие военные чествовали уходящего канцлера Ангелу Меркель проводами в стиле панк-рок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Вирус стал вакциной?

Вирус стал вакциной?

0
29
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
Вирусолог высказал оптимистичную гипотезу относительно «омикрона»

Вирусолог Петр Чумаков высказал мнение относительно «живой вакцины». Он считает, что ей может стать «омикрон». При этом специалист понимает, что такая теория слишком оптимистичная. Но, по мнению Чумакова, сама природа могла вмешаться в борьбу с вирусом. При таком раскладе люди, переболевшие омикроном, будут защищены от других разновидностей ковида.

Эксперт надеется, что при благополучном сценарии мы забудем про локдауны. Но пока не понятно, сможет ли «омикрон» вытеснить другие «штаммы». Новый вирус уже обнаружен в десятках стран. Но пока не зафиксировано ни одного летального исхода от «омикрона». Именно это становится поводом для появления оптимистичных предположений.

Как к этому всему относиться? «Питерец.ру» считает, что прошло еще слишком мало времени. Нам всем хочется, чтобы вирус наконец ушел. Однако до сих пор этого не происходит. Рассматривать «омикрон» в качестве живой вакцины – не более чем сказка. Для этого сейчас нет каких-либо оснований.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-12-2021, 10:17
Карантин для защиты от «омикрона»
27-11-2021, 09:37
Ну а теперь появился омикрон
29-11-2021, 09:47
Что с омикроном?
2-08-2021, 10:00
Сколько мы будем бороться с пандемией?
13-11-2020, 06:52
Когда коронавирус особенно заразен?
12-08-2020, 07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
365
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
377
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
309
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
Наверх