Вирус стал вакциной?

Вирусолог Петр Чумаков высказал мнение относительно «живой вакцины». Он считает, что ей может стать «омикрон». При этом специалист понимает, что такая теория слишком оптимистичная. Но, по мнению Чумакова, сама природа могла вмешаться в борьбу с вирусом. При таком раскладе люди, переболевшие омикроном, будут защищены от других разновидностей ковида.

Эксперт надеется, что при благополучном сценарии мы забудем про локдауны. Но пока не понятно, сможет ли «омикрон» вытеснить другие «штаммы». Новый вирус уже обнаружен в десятках стран. Но пока не зафиксировано ни одного летального исхода от «омикрона». Именно это становится поводом для появления оптимистичных предположений.

Как к этому всему относиться? «Питерец.ру» считает, что прошло еще слишком мало времени. Нам всем хочется, чтобы вирус наконец ушел. Однако до сих пор этого не происходит. Рассматривать «омикрон» в качестве живой вакцины – не более чем сказка. Для этого сейчас нет каких-либо оснований.