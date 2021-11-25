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Питерец.ру » Общество » Ковидные сертификаты продлят

Ковидные сертификаты продлят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vesti-k.ru
Действие ковидных сертификатов продлят до 1 года

Сертификаты, подтверждающие факт вакцинации или перенесенного ковида, были действительны на протяжении 6 месяцев. После истечения этого срока человеку нужно получать новый документ. Для этого требуется сделать прививку или переболеть этим вирусом.

Однако российские власти решили внести изменения. Татьяна Голикова предложила продлить действие таких сертификатов до 1 года. Она мотивирует свою инициативу тем, что повторные случаи заражения встречаются реже.

Идею поддержал президент Путин. Значит, действие ковидных сертификатов действительно будет продлено. Никто ведь не станет возражать главе государства. Да и повода здесь вроде бы нет.

«Питерец.ру» отмечает, что моменты, связанные с ковидом и связанные этим ограничения, вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Одни относятся к происходящему с пониманием и терпением, другие – ругают власти и воспринимают все в штыки. Однако трудно приходится всем, ведь борьба с ковидом – это всеобщая проблема.

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