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Питерец.ру » Общество » Наступают очередные сложности

Наступают очередные сложности

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Чиновники говорят о трудном периоде по ковиду

Татьяна Голикова заявила, что в стране опять наступает трудный период по ковиду. Заболеваемость растет, поэтому необходимо проявлять аккуратность и серьезно подходить к соблюдению ограничительных мер. Голикова призвала людей беречь себя и своих близких.

Ранее о ситуации с ковидом высказывалась руководитель Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, серьезное влияние оказал сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Из-за этого ухудшилась и ситуация с ковидом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в стационары в основном попадают невакцинированные ковидные пациенты. В настоящий момент полностью привитыми являются 40 млн человек. Что касается первой прививки, то ее сделали 49 млн граждан.

О напряженной ситуации заговорил и глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, количество госпитализаций за последние 2 недели выросло на 25%. В регионах наращивается дополнительный коечный фонд. Сейчас развернуто 217 тыс. коек для ковидных пациентов.

«Питерец.ру» отмечает, что дополнительные койки разворачиваются и в Петербурге. Городские власти предпринимают серьезные усилия для борьбы с вирусом.

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