Что насчет потери обоняния?

«Питерец.ру» сообщает, что известный отоларинголог Сергей Рязанцев коснулся вопроса потери обоняния. Это один из симптомов ковида, который оказывает влияние на человека. У людей с потерей обоняния происходит потеря аппетита, а также наблюдаются проблемы с пищеварением.

Помимо этого, может снижаться либидо. Однако в данном случае половой дисфункции не возникает. На ухудшение в сексуальной сфере больше влияют другие факторы.

Нарушение пищеварения происходит потому, что без ощущения вкусов и запахов человек хуже усваивает пищу. У него выделяется меньше желудочного сока. Все это приводит к ухудшению аппетита.

Рязанцев также обратил внимание, что вопрос с потерей обоняния пока еще не до конца изучен. Не совсем понятно, что именно происходит – поражение нерва или подкорковых структур. Однако совершенно ясно, что этот процесс носит обратимый характер.