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Питерец.ру » Общество » Когда коронавирус особенно заразен?

Когда коронавирус особенно заразен?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В какой момент опасность заражения коронавирусом считается наибольшей?

Известный врач Евгений Комаровский высказал мнение относительно того, когда человек с коронавирусом становится наиболее опасным для окружающих. По словам специалиста, это происходит за 2 суток до появления у зараженного первых симптомов заболевания.

В этом и заключается опасность, поскольку человек сам не знает, что болен, но при этом он активно распространяет инфекцию. Комаровский подчеркивает, что коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем.

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. Власти вводят новые ограничения в надежде, что ситуация улучшится. Однако пока этого не происходит. Специалисты считают, что победить вирус удастся только после применения эффективной вакцины.

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