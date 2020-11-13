Когда коронавирус особенно заразен?

Известный врач Евгений Комаровский высказал мнение относительно того, когда человек с коронавирусом становится наиболее опасным для окружающих. По словам специалиста, это происходит за 2 суток до появления у зараженного первых симптомов заболевания.

В этом и заключается опасность, поскольку человек сам не знает, что болен, но при этом он активно распространяет инфекцию. Комаровский подчеркивает, что коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем.

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. Власти вводят новые ограничения в надежде, что ситуация улучшится. Однако пока этого не происходит. Специалисты считают, что победить вирус удастся только после применения эффективной вакцины.