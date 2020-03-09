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Питерец.ру » Общество » Гаджеты ведут к депрессии

Гаджеты ведут к депрессии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pixabay.com
Увлечение смартфонами негативно сказывается на здоровье

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению ученых, чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами оказывает пагубное влияние на человека. Например, все больше людей в возрасте 30-60 лет начинают жаловаться на проблемы с памятью.

Это происходит от того, что мозг перерабатывает огромный объем информации. В итоге он превращается в банальную «свалку». Когда мозг оказывается перегружен информацией, его нормальная работа нарушается. Происходит снижение когнитивных способностей, появляется раздражительность, разочарование, падает уровень мотивации. Все это может привести к депрессии.

Чтобы оградить себя от подобного негатива, нужно периодически давать мозгу отдыхать. Для этого необходимо сокращать время пользование гаджетами и хорошо спать.

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