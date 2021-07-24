Что происходит с жилой недвижимостью

Рынок недвижимости Петербурга продолжает развиваться. Данное развитие происходит и в сегменте жилой недвижимости. Например, за первые 6 месяцев 2021 года в Северной столице было сдано 25 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию свыше 1 млн. 200 тыс. м2 жилых площадей. Строительные компании возвели 653 новых дома. Причем больше всего их было построено в Московском р-не.

Если сравнивать эти цифры с показателями аналогичного периода прошлого года, то сейчас было сдано на 550 тыс. квадратов больше. Безусловно, существенно влияние на рынок оказала пандемия. В прошлом году было меньше ясности в данном вопросе, что сказалось на показателях.

Что касается цен на квартиры, то мы уже не раз писали об их росте. Специалисты считают, что стоимость жилья продолжит расти. Однако этот рост уже не будет таким резким, как в предыдущее полугодие. «Питерец.ру» считает, что ситуация на рынке жилой недвижимости будет зависеть от многих факторов. Один из них – эффективность борьбы с пандемией.