Пандемия приводит к депрессии

Ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психику людей. Об этом можно судить на основании результатов глобального исследования. За 2020 год увеличилось количество жалоб на депрессию и тревожность. В первом случае показатель вырос на 26%, во втором – на 28%.

Больше всего количество этих расстройств выросло в Южной Америке и Азии. С депрессией и тревожностью стали сталкиваться на 30-35% больше, чем раньше. В нашей стране число, страдающих данными заболеваниями, выросло на 33%. При этом женщины сталкивались с данными проблемами в 1,5 раза чаще мужчины. Примерно такая же тенденция характерна и для Петербурга.

«Питерец.ру» отмечает, что влияние пандемии на психику объясняется двумя факторами. Во-первых, люди испытывают сильный стресс по поводу происходящего. Это может быть потеря работы, ухудшение взаимоотношений, страх заболеть и другие сложности. Во-вторых, проблемы с психикой могут возникать после перенесенного ковида.