Когда откроются парки?

Одним из злободневных вопросов, касающихся ограничений, является закрытие парков. Люди желают, чтобы власти Северной столицы как можно раньше открыли парки и скверы. Однако в Смольном не торопятся это делать.

«Питерец.ру» отмечает, что в городе на Неве открылся каршеринг и санатории. Ограничения постепенно снимаются, но это происходит достаточно осторожно. Петербург не спеша возвращается к нормальной жизни.

Александр Беглов заявил, что новые снятия ограничений произойдут, если продолжит снижаться количество заражений коронавирусом. Тогда власти будут готовы к новым снятиям ограничений. В этот список, скорее всего, попадут парки и скверы. Решение будет приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.