Как QR-коды повлияют на бизнес

Большинство нововведений работает по принципу «хотели, как лучше, а получилось как всегда». С 1 ноября в Северной столице вводят обязательные QR-коды для посещения различных мест. Без них нельзя будет посещать кафе, бары, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и многое другое.

В такой ситуации предприниматели готовятся к тому, что поток посетителей заметно сократится. Например, об этом говорит Евгения Усик, владеющая брасери и баром. Ее коллега Эльдар Кабиров упомянул об опыте Москвы, где подобные меры привели к 80% сокращению клиентов. Однако в Петербурге количество гостей может упасть на 60%, поскольку многие вакцинировались.

Возникнут проблемы и в туристической сфере. Люди, у которых нет QR-кода, могут отменить бронь и потребовать назад предоплату. В общем, бизнес начнет терпеть убытки, причем серьезные. «Питерец.ру» считает, что многие компании могут не выдержать этот кризис.