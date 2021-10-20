ента новостей

11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
09:07
Страна богатая, а люди бедные – почему?
09:05
В чем минусы жесткого воспитания?
09:03
Петербург активно взаимодействует с Арктикой
19:25
В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию
19:23
На КАД полностью перекроют движение
12:06
В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Как QR-коды повлияют на бизнес

Как QR-коды повлияют на бизнес

0
45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербургские бизнесмены готовятся к потере клиентов после введения QR-кодов

Большинство нововведений работает по принципу «хотели, как лучше, а получилось как всегда». С 1 ноября в Северной столице вводят обязательные QR-коды для посещения различных мест. Без них нельзя будет посещать кафе, бары, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и многое другое.

В такой ситуации предприниматели готовятся к тому, что поток посетителей заметно сократится. Например, об этом говорит Евгения Усик, владеющая брасери и баром. Ее коллега Эльдар Кабиров упомянул об опыте Москвы, где подобные меры привели к 80% сокращению клиентов. Однако в Петербурге количество гостей может упасть на 60%, поскольку многие вакцинировались.

Возникнут проблемы и в туристической сфере. Люди, у которых нет QR-кода, могут отменить бронь и потребовать назад предоплату. В общем, бизнес начнет терпеть убытки, причем серьезные. «Питерец.ру» считает, что многие компании могут не выдержать этот кризис.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-03-2017, 10:09
Рестораны стали не по карману
17-11-2020, 07:41
Нарушители из общепита
23-10-2020, 08:38
Имеет ли смысл начинать бизнес в пандемию?
1-04-2020, 09:31
Бизнес поддержат
17-06-2020, 09:40
Что с малым бизнесом?
19-02-2016, 15:24
Как WiFi увеличит доход вашего бизнеса

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
247
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
230
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
309
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
316
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх