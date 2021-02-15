«Питерец.ру» сообщает, что на следующей неделе в стране будет шестидневка. Это связано с тем, что выходной день 20 февраля переносится на 22-е. В результате на следующей неделе люди будут работать 6 дней. Однако потом будет короткая рабочая неделя с тремя выходными. Люди не будут работать с 21 по 23 февраля.

Перенос выходных дней – это обычная практика. Такое происходит, когда возникает необходимость сделать график выходных и рабочих дней более удобным. Гораздо лучше, когда выходные и праздники идут подряд, а не разбиваются каким-либо днем. Такой же подход использовался при февральском переносе.

Напоминаем, что обычно рабочая неделя состоит из 5 дней. По крайней мере, так работает большинство граждан.