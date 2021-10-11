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В Ленобласти расчёты С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили гиперзвуковые цели в ходе контрольной проверки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области расчёты С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили гиперзвуковые цели в ходе контрольной проверки

В Ленинградской области боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе контрольных занятий за 2021 учебный год выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению гиперзвуковых крылатых ракет и авиации условного противника.

Боевые расчёты, с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей.

Кроме того, военнослужащие отработали перевод пусковых установок из боевого положения в походное, совершили марш на новую учебную позицию.

Справочно: Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в т.ч. гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с

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