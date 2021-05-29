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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки

В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки

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62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки

В Ленинградской области боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировки отразили нападение условного воздушного противника.

В ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по переводу специальной техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, нормативы по вводу целеуказаний, поиску, захвату и сопровождению воздушных целей.

Кроме того, ракетчики выполнили учебно-боевые задачи по ведению противовоздушного боя. Расчеты отразили массированный ракетно-авиационный удар воздушного «противника» с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет.

Справочно: Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в т.ч. гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с

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