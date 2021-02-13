В Ленобласти боевые расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа готовятся к тактическому учению с боевой стрельбой

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО проходит предстрельбовая подготовка к тактическому учению с боевой стрельбой боевых расчетов зенитного ракетного полка, вооруженного системой С-400 «Триумф».

Двухнедельный курс подготовки зенитного ракетного полка к предстоящим в апреле тактическим учениям с боевой стрельбой зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), включает в себя ежедневные теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку по основным дисциплинам: технической, тактической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке.

Кроме того, военнослужащие зенитного ракетного полка, отработают навыки ведения противовоздушных боёв в ходе отражения тренировочных налетов, включающих одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах. Подобный класс средств воздушного нападения представлен на государственном полигоне зенитных ракетных войск «Ашулук» (Астраханская область) ракето-мишенями «Фаворит», «Армавир-М», «Пищаль», «Стриж», «Кабан» и др.

В конце курса подготовки ракетчики сдадут экзамен на допуск в состав боевых расчетов.