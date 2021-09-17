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Питерец.ру » Общество » Главком ВМФ принял участие в совещании в СПбГМТУ

Главком ВМФ принял участие в совещании в СПбГМТУ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Главком ВМФ принял участие в совещании в СПбГМТУ

17 сентября в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете состоялось заседание рабочей группы во главе с Главнокомандующим Военно-Морским Флотом, адмиралом Н.А. Евменовым и ректором СПбГМТУ Г.А. Туричиным.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по взаимодействию ВМФ и СПбГМТУ при реализации задач, поставленных на выездном совещании с руководителями органов государственной власти и организаций по вопросу выполнения указаний Президента Российской Федерации.

В совещании приняли участие помощник Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, капитан 1 ранга С.В. Саитов, врио начальника Управления кораблестроения Главного командования Военно-Морского Флота, капитан 1 ранга М.М. Краснопеев, начальник НИИ Кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», капитан 1 ранга О.В. Третьяков, помощник Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по военному образованию, капитан 1 ранга В.Н. Ханькович, проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Е.Р. Счисляева, проректор по научной работе СПбГМТУ Д.В. Никущенко, проректор по воспитательной работе, директор Института военного образования СПбГМТУ, капитан 1 ранга А.Б. Акопян, начальник Военного учебного центра СПбГМТУ, капитан 1 ранга А.Р. Виловатых.

В завершении деловой программы визита в СПбГМТУ Главнокомандующий ВМФ, адмирал Н.А. Евменов совершил обход материальной базы Военного учебного центра университета, наибольший интерес Главнокомандующего вызвал комплексный тренажер по управлению атомной энергетической установкой подводной лодки третьего поколения.

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