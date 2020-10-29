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Питерец.ру » Общество » В Корабелке появился уникальный тренажер

В Корабелке появился уникальный тренажер

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
В Военном учебном центре при СПбГМТУ состоялась торжественная церемония открытия комплексного тренажера атомной подводной лодки третьего поколения.

28 октября 2020 года в Военном учебном центре при СПбГМТУ состоялась торжественная церемония открытия комплексного тренажера атомной подводной лодки третьего поколения.

Его цель - сформировать у студентов ВУЦ умения и навыки по управлению главной энергетической установкой, электроэнергетической и общекорабельными системами и системой пространственного маневрирования в нормальных и аварийных режимах работ.

В мероприятии приняли участие: помощник Главнокомандующего ВМФ по военному образованию А.М. Литвинов, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», вице-адмирал В.Н. Соколов, представители технического управления ГК ВМФ, ректор СПбГМТУ Г.А.Туричин и другие.

Глеб Андреевич Туричин отметил, что Корабелка гордится, что именно она -единственный российский вуз, который оборудован таким уникальным тренажером и выразил уверенность, что его применение позволит личному составу ВУЦ обеспечить новое качество подготовки офицеров для ВМФ.

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