В Корабелке появился уникальный тренажер

28 октября 2020 года в Военном учебном центре при СПбГМТУ состоялась торжественная церемония открытия комплексного тренажера атомной подводной лодки третьего поколения.

Его цель - сформировать у студентов ВУЦ умения и навыки по управлению главной энергетической установкой, электроэнергетической и общекорабельными системами и системой пространственного маневрирования в нормальных и аварийных режимах работ.

В мероприятии приняли участие: помощник Главнокомандующего ВМФ по военному образованию А.М. Литвинов, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», вице-адмирал В.Н. Соколов, представители технического управления ГК ВМФ, ректор СПбГМТУ Г.А.Туричин и другие.

Глеб Андреевич Туричин отметил, что Корабелка гордится, что именно она -единственный российский вуз, который оборудован таким уникальным тренажером и выразил уверенность, что его применение позволит личному составу ВУЦ обеспечить новое качество подготовки офицеров для ВМФ.