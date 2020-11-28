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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге вручено Боевое знамя бригаде кораблей, в составе которой находится крейсер «Аврора»

В Санкт-Петербурге вручено Боевое знамя бригаде кораблей, в составе которой находится крейсер «Аврора»

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19
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге вручено Боевое знамя бригаде кораблей, в составе которой находится крейсер «Аврора»

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени личному составу бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, подводных лодок Ленинградской военно-морской базы.

От имени Президента Российской Федерации Боевое знамя вручил исполняющий обязанности командира Ленинградской базы капитан 1 ранга Алексей Апанович.

Ранее на палубе крейсера «Аврора» в соответствии с ритуалом состоялась церемония крепления полотнища к древку. Крейсер входит в боевой состав бригады, военнослужащие части участвовали в ремонте корабля и проходят на его борту военную службу по призыву.

Почётное право крепления полотнища получили 16 лучших военнослужащих бригады - врио командира бригады капитан 2 ранга Антон Супранович, заместитель командира - капитан 2 ранга Артём Мезенцев, помощник начальника электромеханической службы капитан-лейтенант Алексей Кобзарь, радиотелеграфист боевой части крейсера «Аврора» старший матрос Владимир Саблин и другие. Завершил ритуал председатель Кронштадтского морского собрания контр-адмирал Александр Спешилов. В 80-е годы он служил в бригаде на должности заместителя командира, а потом и командира бригады.

По старинной традиции Боевое знамя было освещено. Чин провёл иеромонах Герман, настоятель храма Иконы Божьей матери Милующей.

Бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей, подводных лодок Ленинградской военно-морской базы  сформирована в 1938 году в Кронштадте.

Боевое знамя является символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации.

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