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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Мышечные боли - причины и профилактика

Мышечные боли - причины и профилактика

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Каждый испытывал мышечные боли. Это происходит у всех, и причин может быть множество

Каждый испытывал мышечные боли. Это происходит у всех, и причин может быть множество: болезни, инфекции, отравления, чрезмерные физические нагрузки или перетренированность. Такая болезненность мышц проходит через несколько дней, особенно при возвращении к тренировкам после длительного перерыва. Однако хроническая генерализованная мышечная боль может указывать на серьезное заболевание. Миозит шеи требует особого внимания и немедленного лечения.

Мышечные боли могут сопровождаться:

  • общим упадком сил,
  • утомляемостью,
  • лихорадкой,
  • болями в суставах.

Хроническая мышечная боль может быть признаком системных заболеваний и заболеваний нервной системы.

Откуда возникает болезненность в мышцах?

Во время очень интенсивных физических упражнений мышцы не получают достаточного количества кислорода, что вызывает ишемию мышц и, как следствие, преобразование энергетических субстратов в мышцах. Во время тренировки возникают микротравмы мышц. Такая боль часто проходит самостоятельно (время зависит от того, насколько быстро восстанавливается организм), обычно примерно через 3-4 дня. Боль в мышцах во время интенсивных упражнений рассматривается как естественный эффект растяжения мышц.

Каковы причины мышечной боли?

Есть много причин мышечной боли. Поэтому этот симптом считается неспецифическим. Это значит, что появление мышечной боли не может однозначно ответить на вопрос о ее непосредственной причине.

Чаще всего мышечные боли вызваны чрезмерной физической перегрузкой мышц. Это происходит после интенсивных физических нагрузок, чаще всего у нетренированных людей, без должной разминки. Боль в этом случае возникает в тех группах мышц, которые были наиболее задействованы во время тренировки.

Другие причины мышечной боли включают:

  • фибромиалгия — характеризуется общей мышечной болью, в основном поражающей женщин,
  • ревматическая полимиалгия — боль поражает мышцы плечевого пояса, шеи или тазобедренного пояса,
  • миозит,
  • мышечные травмы, такие как ушибы, перегрузки,
  • острые вирусные инфекции, например, при гриппе, простуде, краснухе, ветряной оспе, вирусном гепатите,
  • ревматические заболевания,
  • миелит.

Как лечить мышечную боль?

Во время мышечной болезненности рекомендуется использовать обезболивающие и противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, снимающие мышечные боли. Другой способ — улучшить кровоснабжение мышц, чередуя использование холодных компрессов, а затем теплых ванн или теплых компрессов. Растяжка и массаж мышц полезны для снятия мышечной боли.


Очень важным аспектом в поддержании хорошего состояния мышц является правильное питание. Чтобы уменьшить мышечную боль, необходимо есть много фруктов и овощей. Если мышечные боли сопровождаются судорогами, следует принять магний, калий и кальций.

При сохранении боли в мышцах, несмотря на указанные методы профилактики, следует немедленно обратиться к врачу.


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