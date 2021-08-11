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Питерец.ру » Общество » Вишневского зарегистрировали

Вишневского зарегистрировали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
assembly.spb.ru
Оппозиционный депутат допущен на выборы

Бардак, творящийся в петербургском Избиркоме, постепенно устраняется. В ЦИК реагируют на жалобы участников предвыборной кампании и принимают соответствующие меры. Достаточно вспомнить обращение певицы Татьяны Булановой по поводу злоупотреблений.

Однако некоторые вопросы решаются на уровне ГИК. Например, депутат Вишневский не смог пройти регистрацию в качестве кандидата по одномандатному округу №2. Территориальная избирательная комиссия отказала в этом парламентарию. У Бориса Вишневского не оказалось копий паспорта и документов партийного съезда. Борис Лазаревич был крайне возмущен данным фактом.

Проблема была решена в ГИК. Избирательная комиссия Петербурга отменила решение о недопуске Вишневского. Так что «яблочник» сможет побороться за место депутата ЗакСа. «Питерец.ру» отмечает, что справедливость восторжествовала. Хорошо, что здравый смысл восторжествовал над нелепостью.

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