Очередное негодование Вишневского

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Борис Вишневский в очередной раз раскритиковал новую систему выборов, при которой голосовать можно будет в течение 3 дней. По словам парламентария, такая схема даст большой простор для манипуляций.

Депутат ЗакСа советует не ходить на такие выборы в первые два дня, а голосовать на третий. Еще Вишневский рекомендует записываться в наблюдатели, чтобы не позволить подменять бюллетени. Борис Лазаревич также призывает голосовать не просто «против единороссов», а за тех, кто достоин.

Новая схема голосования была одобрена в Госдуме и Совфеде. Причем, по словам Эллы Памфиловой, трехдневные выборы могут пройти уже осенью этого года. Ранее говорилось, что выборы по новой схеме будут проходить с 2021 года.