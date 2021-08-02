Избирком не стал снимать Бориса Вишневского с выборов в Госдуму

Территориальная избирательная комиссия №16 на заседании 2 августа зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по округу №216 представителя "Яблока" Бориса Вишневского, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ранее на него подал жалобу другой выдвиженец в депутаты от "Зелёной альтернативы" Алексей Терехов. Он заявил, что Вишневский якобы мог быть причастен к деятельности экстремистских организаций из-за того, что помогал задержанным на протестных акциях зимой 2021 года.

Рабочая группа избиркома не нашла оснований отказывать Вишневскому от "Яблока" в регистрации, сообщил ЗАКС.Ру сам кандидат. Председатель ТИК №16 Ольга Сердюк рассказала на заседании, что никаких нареканий документы "яблочника" не вызвали.

Также избирком зарегистрировал как кандидата Терехова и представителя партии "Зелёные" Бориса Ивановича Вишневского. Последнего ранее звали Виктор Быков. В ТИК №16 подтвердили, что он предоставил справку о недавней смене имени.

Вишневский (Быков) подал аналогичное обращение на своего тезку-"яблочника" в территориальный избирком №30, отвечающий за выборы в Законодательное собрание Петербурга по округу №2. В выборах в региональный парламент Борис Иванович Вишневский участвует как самовыдвиженец.