ента новостей

16:48
«Ростов» Валерия Карпина проиграл «Зениту» после поражения в стартовом туре
14:19
Пять человек стали кандидатами в депутаты по изибрательному округу в Ленобласти
13:53
Петербург выбирает самых добрых жителей города
13:42
ЦИК запустил горячую линию по вопросам избирателей о выборах в Госдуму
13:26
В Веселом Поселке обокрали квартиру чиновницы
13:20
На Вишневского подали жалобы для снятия с выборов
13:17
Избирком не стал снимать Бориса Вишневского с выборов в Госдуму
13:11
Александр Беляков и Валерий Тришин — новые Почетные граждане Ленобласти
13:07
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионера десятки тысяч рублей
13:03
Жителя Шушар обвинили в педофилии
13:00
Белорусские националисты жалуются в ЦИК на Евгения Марченко
12:48
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
11:03
Какие продукты провоцируют рак толстой кишки?
10:34
Как выбирать арбуз?
10:33
На Васильевском острове вандал повредил памятник Ленину
10:23
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:00
Сколько мы будем бороться с пандемией?
15:48
Иван Верясов завершил выступление на Олимпийских играх
11:49
В Смольном намерены нарастить темпы вакцинации
11:16
Смартфон проверяет подлинность купюр
10:28
Заболевших водителей могут автоматически лишать прав
14:59
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
10:57
Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых»
10:45
В Ленобласти средь беда дня угнали иномарку
10:19
В Петербурге мужчина угнал и поджег автомобиль бывшей сожительницы
10:11
В Колпино полицейские задержали мужчину с амфетамином и его поставщика
10:07
В Петербурге выявлена схема фиктивной вакцинации от коронавируса
08:27
Депутатам платить не нужно?
08:00
Раскрыта схема с фиктивной вакцинацией
07:31
Беглов о коронавирусе
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Избирком не стал снимать Бориса Вишневского с выборов в Госдуму

Избирком не стал снимать Бориса Вишневского с выборов в Госдуму

0
74
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Избирком не стал снимать "яблочника" Вишневского с выборов в Госдуму по округу

Территориальная избирательная комиссия №16 на заседании 2 августа зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по округу №216 представителя "Яблока" Бориса Вишневского, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ранее на него подал жалобу другой выдвиженец в депутаты от "Зелёной альтернативы" Алексей Терехов. Он заявил, что Вишневский якобы мог быть причастен к деятельности экстремистских организаций из-за того, что помогал задержанным на протестных акциях зимой 2021 года. 

Рабочая группа избиркома не нашла оснований отказывать Вишневскому от "Яблока" в регистрации, сообщил ЗАКС.Ру  сам кандидат. Председатель ТИК №16 Ольга Сердюк рассказала на заседании, что никаких нареканий документы "яблочника" не вызвали. 

Также избирком зарегистрировал как кандидата Терехова и представителя партии "Зелёные" Бориса Ивановича Вишневского. Последнего ранее звали Виктор Быков. В ТИК №16 подтвердили, что он предоставил справку о недавней смене имени.

Вишневский (Быков) подал аналогичное обращение на своего тезку-"яблочника" в территориальный избирком №30, отвечающий за выборы в Законодательное собрание Петербурга по округу №2. В выборах в региональный парламент Борис Иванович Вишневский участвует как самовыдвиженец.

Источник: ЗакС.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-07-2019, 22:35
Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»
31-03-2021, 14:10
Сквер в Кузнечном переулке не получит статус зоны зеленых насаждений
22-05-2013, 07:49
Председатель ЗакС не верит, что депутаты угрожали Явлинскому
26-07-2021, 21:04
Грудинин не сможет стать депутатом Государственной Думы: таково решение ЦИК
28-08-2019, 07:56
Вишневский подал жалобу
27-07-2021, 09:01
Идет на выборы через суд

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
187
29-07-2021, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
320
28-07-2021, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
489
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
779
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх