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Питерец.ру » Политика » Борис Вишневский не зарегистрирован кандидатом в Законодательное собрание по решению ТИК

Борис Вишневский не зарегистрирован кандидатом в Законодательное собрание по решению ТИК

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Причина – проблемы с документами, поданными заместителем председателя «Яблока» в комиссию.  

«Питерец.ру» совсем недавно сообщал о проблемах Бориса Вишневского на текущих выборах, и вот – ещё одна новость. Территориальная избирательная комиссия, которая должна была принять решение о регистрации Бориса Лазаревича кандидатом в Законодательное Собрание, отказалась регистрировать Вишневского. СМИ уже подробно осветили заседание ТИК, на котором присутствовал сам депутат нынешнего созыва ЗаКСа.

Председатель ТИК 2-го округа Владимир Соколов озвучил претензии избиркома к Вишневскому. Во-первых, неправильно оформлен документ о выдвижении «яблочника» в депутаты, хотя у Вишневского возникли возражения. Но ТИК усмотрела нарушение буквы закона, поскольку не были указаны важные сведения.

Вторым нарушением оказалось то, что в постановляющем документе «Яблока» о выдвижении Вишневского в кандидаты в депутаты городского парламента – неверное наименование избирательного округа. То есть, из представленных политиком бумаг не ясно, по какому именно округу его выдвинула партия. Итог голосования в ТИК – 9 против 4, и Вишневский не получил статус кандидата в ЗаКС. Но он может оспорить это решение.

 

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