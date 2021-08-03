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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы против намывов

Петербуржцы против намывов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Жители Петербурга собирают подписи против намыва на Васильевском острове

Жители Васильевского острова выступает против активной застройки территорий. По этому поводу пока собрано более 6 тыс. подписей. Эти петербуржцы выступают против намыва на северо-востоке острова. Причем число недовольных намного больше. По предварительным данным, активисты намерены собрать 30 тыс. подписей. Однако это количество может быть изменено.

Органам власти придется как-то реагировать на столь массовое недовольство. Люди не хотят появления нового жилищного квартала. Хотя сильные дожди несколько охладили пыл протестующих петербуржцев, и число активных обращений в эти дни снизилось. Но возмущение жителей Васильевского острова не стихло.

По данным «Питерец.ру», активисты продолжат работу в двух направлениях. В ближайшие дни будет запущена онлайн-петиция, также продолжится физический сбор подписей.

Напоминаем, что речь идет о создании и застройки намыва площадью в 173 га. Но многие петербуржцы считают, что может негативно повлиять на экологию.

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