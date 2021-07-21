Американца оштрафовали

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице привлекли к административной ответственности гражданина США. Накаям Кенджи нарушил правила пребывания на территории нашей страны. Он не покинул Россию вовремя, потому был оштрафован на 5000 рублей.

Этот гражданин приехал в Петербург 20 июня. Он находился здесь по паспорту болельщика. Однако должен был уехать до 12 июля. Потом он решил задержаться. Кенджи заявляет, что хотел продлить срок пребывания в России и даже обращался по этому поводу к кому-то. Но каких-либо подтверждающих документов предоставить не смог. В итоге американцу предстоит выплатить штраф.

В этой истории не нужно искать какой-либо политической подоплеки. На месте Кенджи мог оказаться гражданин любой другой страны. Правила являются едиными для всех, а их нарушение приводит к определенным последствиям.