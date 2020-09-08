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Питерец.ру » Общество » Оштрафовали из-за проблем с тестом от коронавируса

Оштрафовали из-за проблем с тестом от коронавируса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mosreg.ru
Петербуржец был оштрафован за сокрытие результатов теста на covid-19

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Петербурга был оштрафован на 15 тыс. руб. за сокрытие данных теста на коронавирус. Этот человек прилетел в Северную столицу из-за границы. Согласно действующих правил, после возвращения он должен был пройти тест на коронавирус и разместить результат на портале госуслуг. Причем на это дается 3 суток.

Поскольку требования соблюдены не были, мужчине придется заплатить штраф. Этот штраф за такое нарушение оказался первым. Всего же, по данным Роспотребнадзора, был составлен 101 протокол в отношении лиц, которые не прошли тест на covid-19 и не разместили данные о лабораторном исследовании. Этих нарушителей, скорее всего, тоже ожидают штрафы.

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