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Питерец.ру » Общество » «Алиса» при ковиде

«Алиса» при ковиде

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти Петербурга проверят информацию о несогласованных концертах Кинчева

Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, приводит к массе различных сложностей. Происходит отмена концертов и других мероприятий. Из-за этого некоторые люди терпят серьезные убытки.

Однако кто-то пытается проявить смекалку и обойти имеющиеся ограничения. Подобные истории приводят к различным скандалам и разбирательствам. Причем какие-то случаи являются реальными, другие же оказываются банальными слухами.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе появилась информация о несогласованных концертах группы «Алиса». По имеющимся данным, они состоялись 9 и 10 июля в киностудии «Лендок». Причем все это происходило под видом съемки клипа. Санитарно-эпидемические нормы при этом не соблюдались.

Власти запросили у руководства «Лендока» информацию о прошедших концертах. В Смольном хотят узнать, сколько людей посетило данное мероприятие. Если информация о нарушениях подтвердится, организаторы концертов могут столкнуться с проблемами.

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