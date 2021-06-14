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Питерец.ру » Общество » В Петербурге вводят новые ограничения

В Петербурге вводят новые ограничения

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
russian.rt.com
Власти Петербурга усилили ограничительные меры во время Евро-2020

Ситуация с пандемией коронавируса не улучшается. Мало того, в Петербурге наблюдается рост заболеваемости. Если еще и учитывать поток туристов, прибывших в Северную столицу на футбольный чемпионат, то картина получается далеко не лучшая. К тому же губернатор Беглов посетовал, что участники Евро не особо стараются соблюдать эпидемические ограничения.

Естественно, что власти решили ужесточить меры. Так с 2:00 до 6:00 перестанут работать кафе и рестораны, кроме тех, кто торгует навынос. Также будут отменены развлекательные мероприятия. В фан-зонах Евро перестанут кормить людей, можно будет только продавать напитки.

Что касается предпринимателей, то им порекомендовали перевести некоторых сотрудников на удаленку. Очное присутствие людей на работе нужно будет свести к минимуму. Заполняемость кинотеатров сократят с 75% до 50%. Новые ограничения вступят в силу с 17 июня.

«Питерец.ру» отмечает, что властям нужно было предпринять какие-то меры. Интересно, что это все происходит в разгар футбольного чемпионата Европы. Но, как говорится, жизни и здоровье людей дороже.

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