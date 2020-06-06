Убытки судовладельцев

«Питерец.ру» отмечает, что во время пандемии коронавируса судовладельцы терпят серьезные убытки. Скорее всего, пассажирскую навигацию откроят на следующем этапе снятия ограничений. В настоящий момент разрабатываются требования по безопасности для судоходных компаний. Судовладельцам придется осуществлять деятельность в новых условиях.

По оценкам специалистов, этот сегмент рынка потерял порядка 200-250 млн. руб. Это достаточно внушительные цифры. После открытия навигации у судовладельцев останется немного времени, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Для этого останется не более 3-4 месяцев.

Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к тому, что многие компании и предприниматели приостановили свою деятельность. Это негативно сказалось как на личном благосостоянии граждан, так и на экономике города и страны.