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Питерец.ру » Экономика » Убытки судовладельцев

Убытки судовладельцев

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие убытки из-за коронавируса понесли судоходные компании?

«Питерец.ру» отмечает, что во время пандемии коронавируса судовладельцы терпят серьезные убытки. Скорее всего, пассажирскую навигацию откроят на следующем этапе снятия ограничений. В настоящий момент разрабатываются требования по безопасности для судоходных компаний. Судовладельцам придется осуществлять деятельность в новых условиях.

По оценкам специалистов, этот сегмент рынка потерял порядка 200-250 млн. руб. Это достаточно внушительные цифры. После открытия навигации у судовладельцев останется немного времени, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Для этого останется не более 3-4 месяцев.

Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к тому, что многие компании и предприниматели приостановили свою деятельность. Это негативно сказалось как на личном благосостоянии граждан, так и на экономике города и страны.

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