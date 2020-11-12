Новые ограничения

Полной самоизоляции, возможно, и удастся избежать. Однако новые ограничительные меры оказались просто необходимы. Потому власти Петербурга решились на этот шаг. В сложившихся условиях такие действия выглядят обоснованными.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице вводят запрет на проведение массовых мероприятий свыше 50 человек. Изменится режим работы культурных заведений. Организации будут обязаны перевести на «удаленку» некоторых сотрудников.

Для пожилых людей вводится режим самоизоляции. Это касается и тех, у кого имеется серьезное хроническое заболевание. Посмотрим, какой эффект окажут эти меры. Очевидно, что властям нужно было что-то делать, поскольку число зараженных коронавирусом продолжает расти.