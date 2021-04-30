Салюта не будет

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице, скорее всего, отменят салют на 9 мая. Об этом заявил руководитель городского комитета по культуре Константин Сухенко. По его словам, в Петербурге могут отменить уличные мероприятия публичного характера.

Ранее власти планировали проводить мероприятия с численностью до 1,5 тыс. человек. Однако есть большая вероятность, что эти планы придется скорректировать. Пока окончательного решения нет, но скоро оно будет принято. При этом 8 и 9 мая состоятся концерты в «Октябрьском» и «Ледовом дворце». Еще будет произведен выстрел из пушки у Петропавловской крепости.

В Петербурге ухудшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому властям приходится вносить изменения в имеющиеся ранее планы.