Маршрутки отменят?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице намерены отказаться от маршруток. Об этом заявил глава транспортного комитета Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, к 2022 году городской транспорт станет полностью социальным. Что касается маршруток, то останутся только те, которые были запущены Ленобластью.

Получается, что в общественном транспорте будут работать все действующие льготы. Этот набор будет распространяться и на маршруты до населенных пунктов Ленобласти. Власти Петербурга недовольны маршрутками, поскольку считают их неудобными и небезопасными. Поэтому такой транспорт хотят заменить современными автобусами. Однако у транспортной реформы есть и свои противники.