Вакцинация граждан России, проживающих в Эстонии, началась в Ленобласти

Как сообщает пресс-служба областного правительства 31 марта, первый компонент российской вакцины получили 25 человек.

"Все они ранее были записаны через портал Госуслуг. При записи они получили информацию о необходимости предоставления необходимых документов, а именно: СНИЛСа, полиса ОМС и российского паспорта", — пояснили в пресс-службе.

Напомним, россияне, находящиеся в Эстонии, обратились к губернатору Александру Дрозденко с просьбой о вакцинации от коронавируса в конце февраля.

По данным властей Ленинградской области, за весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности было направлено 4400 комплектов вакцины. В ближайшее время ожидается поставка в район в количестве 1500 комплектов дополнительно.

В целом, по данным на 31 марта, Ленобласть получила 93 822 комплекта вакцины "Спутник-V". Прививку сделали 69 443 человека, в том числе 3042 медицинских работника, 2077 сотрудников сферы образования, 875 работников соцзащиты и 749 - силовых структур. Два компонента вакцины получил 47 281 житель Ленинградской области.