Как лучше спать?

«Питерец.ру» сообщает, что врач Евгений Соков назвал самую оптимальную позу для сна. По словам данного специалиста, человеку лучше спать на боку, а руки и ноги при этом будут немного согнуты.

При таком положении мы наиболее расслаблены. Причем лучше спать на правом боку, поскольку, лежа на левом боку, вы будете испытывать дополнительную нагрузку на сердце. Соков не советует спать на животе, ведь в данном случае вам придется поворачивать голову на бок. Это проводит к скручиванию и перегибов артерий и вен, а также негативному влиянию на дыхательную систему.

Что касается оптимального времени сна, то лучше всего ложиться в 22.00 и вставать в 6.00. При этом ваш сон должен литься не менее 7-8 часов.