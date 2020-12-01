Сколько вы спите?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенному опросу, 67% петербуржцев спят 6-8 в сутки. В целом же по стране этот показатель составляет 65%. 20% жителей Северной столицы тратят на сон от 4 до 6 часов. 12% петербуржцев спят более 8 часов в сутки. У 1% опрошенных уходит на сон менее 4 часов.

Специалисты рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. При этом крайне важно засыпать до полуночи, поскольку в это время организм лучше восстанавливается. Недосып приводит к усталости, нервному напряжению и нередко становится причиной возникновения различных заболеваний.

Однако в данном вопросе все индивидуально. Кому-то для отдыха и восстановления сил требуется не менее 8 часов. Другому же человеку вполне хватает и 6 часов.