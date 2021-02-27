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Питерец.ру » Общество » Заболеваемость снижается

Заболеваемость снижается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nversia.ru
Ситуация с коронавирусом продолжает улучшаться

«Питерец.ру» сообщает, что ситуация c covid-19 в Петербурге продолжает улучшаться. Так за прошедшую неделю количество новых ковидных пациентов сократилось почти на 27%. Подобная картина не может не радовать. Однако это не означает, что опасность полностью миновала. Коронавирус пока еще никуда не ушел. Борьба с пандемией продолжается.

Поскольку опасность заразиться этой болезнью по-прежнему остается, крайне важно соблюдать меры предосторожности. Большой помощью здесь станет вакцинация. Губернатор Александр Беглов призывает петербуржцев не игнорировать прививочную кампанию и ответственно отнестись к своему здоровью. По его словам, массовая вакцинация позволит оградить нас от третьей волны пандемии.

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